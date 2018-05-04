"تحيا مصر" يعلن قرية جاويش في بني سويف خالية من "فيروس سي"

أعلن صندوق "تحيا مصر"، اليوم الجمعة، قرية جاويش بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، خالية من فيروس سي، وذلك بعد أن قامت قوافل الصندوق بإجراء المسح الطبي للكشف عن المصابين بفيروس سي بين أهالي القرية وتقديم الجرعات العلاجية لهم.

وكان صندوق تحيا مصر وفر 2000 جرعة علاجية لمرضى فيروس سي بالقرية خلال الفترة الماضية حتى أتموا شفاءهم وتم إرسال الحالات للجنه القومية للفيروسات لتسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة لضمان عدم الازدواجية في الصرف.

ووزع الصندوق 6700 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القرية، في إطار تنفيذ مبادرة بالهنا والشفا، التي أطلقها الصندوق لدعم شرائح غير القادرين في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية حيث تستهدف دعم أكثر من 4 ملايين أسرة غير قادرة وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلي الأسر المستحقة وضمان توفير المواد الغذائية لمستحقيها في القرى الأكثر احتياجا.