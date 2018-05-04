تسجيل الدخول

الوطن

"تحيا مصر" يعلن قرية جاويش في بني سويف خالية من "فيروس سي"

منذ 29 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"تحيا مصر" يعلن قرية جاويش في بني سويف خالية من "فيروس سي"

صندوق تحيا مصر

أعلن صندوق "تحيا مصر"، اليوم الجمعة، قرية جاويش بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، خالية من فيروس سي، وذلك بعد أن قامت قوافل الصندوق بإجراء المسح الطبي للكشف عن المصابين بفيروس سي بين أهالي القرية وتقديم الجرعات العلاجية لهم.

وكان صندوق تحيا مصر وفر 2000 جرعة علاجية لمرضى فيروس سي بالقرية خلال الفترة الماضية حتى أتموا شفاءهم وتم إرسال الحالات للجنه القومية للفيروسات لتسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة لضمان عدم الازدواجية في الصرف.

ووزع الصندوق 6700 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القرية، في إطار تنفيذ مبادرة بالهنا والشفا، التي أطلقها الصندوق لدعم شرائح غير القادرين في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية حيث تستهدف دعم أكثر من 4 ملايين أسرة غير قادرة وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلي الأسر المستحقة وضمان توفير المواد الغذائية لمستحقيها في القرى الأكثر احتياجا.

أخبار متعلقة

صندوق "تحيا مصر" يطلق مبادرة "سيناء غالية علينا" لتنميتها

صندوق "تحيا مصر" يطلق مبادرة "سيناء غالية علينا" لتنميتها
"السياحة" تنفي فرض رسوم إجبارية على المعتمرين لصالح صندوق "تحيا مصر"

"السياحة" تنفي فرض رسوم إجبارية على المعتمرين لصالح صندوق "تحيا مصر"
100 نائب يتبرعون لصالح صندوق "تحيا مصر" لإعمار سيناء

100 نائب يتبرعون لصالح صندوق "تحيا مصر" لإعمار سيناء
غادة والي: نتعاون مع صندوق "تحيا مصر" للحد من ظاهرة أطفال الشوارع

غادة والي: نتعاون مع صندوق "تحيا مصر" للحد من ظاهرة أطفال الشوارع
بالصور| لطيفة تشعل حفل صندوق "تحيا مصر" بحضور ياسر القاضي وسحر نصر

بالصور| لطيفة تشعل حفل صندوق "تحيا مصر" بحضور ياسر القاضي وسحر نصر

التعليقات

الأهلي يطارد الترجي بـ«هجوم ثلاثي»

أحدث الأخبار

"الإدارية العليا" تنظر طعن استمرار التحفظ على مدرسة إخوانية غدا

"الإدارية العليا" تنظر طعن استمرار التحفظ على مدرسة إخوانية غدا

ضبط 3000 قطعة ألعاب أطفال بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

ضبط 3000 قطعة ألعاب أطفال بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

مطاردة أمنية وقتيل أمام باب دار أيتام "أم القرى" في أكتوبر

مطاردة أمنية وقتيل أمام باب دار أيتام "أم القرى" في أكتوبر

دراسة: تناول الأسبرين يوميا يعرض الرجال لخطر سرطان الجلد

دراسة: تناول الأسبرين يوميا يعرض الرجال لخطر سرطان الجلد

بالفيديو| فنان يستعين بالروبوت في رسم لوحات باهظة الثمن

بالفيديو| فنان يستعين بالروبوت في رسم لوحات باهظة الثمن

اختيارات الوطن

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

فرص عمل العاصمة الإدارية ترفع طموح العمال فى «التأمين الصحى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

أشهر قارئ جرائد بعزبة خيرالله.. «أُمى»

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

مستنسخات أثرية عن الفن الإسلامى فى المترو

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

اليافطة بتقول: «محطة أوتوبيس».. والواقع: مأوى للمشردين

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

بنات الصعيد يمتردن على العادات بركوب «العجل»: كونى مختلفة

الأكثر قراءة

عاجل