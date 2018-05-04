المعارضة التركية ترشح نائبا بارزا للانتخابات الرئاسية بوجه أردوغان

أعلن أكبر أحزاب المعارضة التركية اليوم، ترشيح نائب بارز معروف بخطبه النارية والحماسية لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 يونيو مما يمهد الطريق أمام حملة انتخابية شرسة محتملة.

وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو ترشيح محرم اينجه. وكان كيليتشدار اوغلو قد اعلن سابقا عن ترشحه للانتخابات.

وقال اينجه بعد ان دعاه كيليتشدار اوغلو إلى المنصة خلال اجتماع حزبي حاشد في انقرة "في 24 يونيو، سوف أكون ان شاء الله رئيسا برغبة من الشعب".

واضاف "لثمانية ملايين شخص (عدد سكان تركيا) ... سأكون رئيسا للجميع. سأكون رئيسا غير منحاز".

وقبل ذلك صوت نواب الحزب وعددهم 110 بالموافقة على ترشيح اينجه الذي درس الفيزياء والنائب منذ 2002.

- مهمة شاقة -يواجه اينجه الذي يحتفل الجمعة بعيد ميلاده ال54 مهمة شاقة لاقناع الناخبين في معركته أمام اردوغان الاكثر خبرة والخطيب البارع في الحملات الانتخابية.

غير إن أكبر ميزات اينجه السياسية، أي مهارته الخطابية ولهجته الحماسية، قد زادت حظوظه لدى أوفياء حزب الشعب الجمهوري في السنة الماضية.

وقال سينان اولغن، رئيس مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية والباحث الزائر في معهد كارنيغي اوروبا لوكالة فرانس برس "إن محرم اينجه أفضل مرشح يمكن ان يختاره حزب الشعب الجمهوري فيما يتعلق بحشد قاعدة الحزب".

واضاف "سيكون قادرا على ضمان مشاركة كبيرة لناخبي حزب الشعب الجمهوري في يوم الاقتراع".

وتتباين لهجة اينجه الصارمة مع اسلوب كيليتشدار اوغلو الاكثر تحفظا والذي تزعم الحزب الجمهوري منذ 2010 لكنه لم يتسبب بازعاج حقيقي لاردوغان.

وعموما كان اينجه أكثر استعداد من كيليتشدار اوغلو لتبني اسلوب غير رسمي تجاه اردوغان، مثيرا احتمال حملة سياسية شرسة.

وفي خطاب قبوله الترشيح في اجتماع الحزب، أظهر اينجه أنه لن يخشى مواجهة اردوغان الذي وصفه "بما يسمى بالزعيم العالمي الذي يحتدم ويستشيط غضبا كل يوم".

وفي إحدى كلماته الشهيرة تعهد اينجه ببيع القصر الرئاسي الضخم الذي شيده اردوغان في انقره وافتتح في 2014، في حال انتخابه.

وفي خطابه قال اينجه ان القصر يجب أن يسلم للشباب ويصبح "دارا للعلوم".

- سباق حاشد -جاء ترشيح اينجه فيما قام رئيس الوزراء بن علي يلدريم والحليف القومي دولت بهجلي بتسجيل ترشيح اردوغان لدى سلطات الانتخابات في انقرة.

والاقتراع المرتقب في 24 يونيو والذي تجري فيه الانتخابات البرلمانية والرئيسية في نفس اليوم، سيكون حدثا مهما في تاريخ تركيا الحديث.

فبعد الانتخابات، سيتم تطبيق نظام رئاسي جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء في أبريل 2017، سيمنح بحسب ما يقوله الحزب الشعب الجمهوري الرئيس صلاحيات سلطوية.

وفي حال فوز اردوغان بولاية جديدة من خمس سنوات، سيتمكن من المضي قدما في تحولات بدأت عندما اصبح رئيسا للوزراء في 2003.

ومن المتوقع أن يتحالف حزب الشعب الجمهوري مع ثلاثة احزاب معارضة اخرى -- خصوصا حزب اييي الجديد بزعامة ميرال اكسينير -- لخوض الانتخابات.

واكسينير الذي يعتبره بعض المحللين قوة محتملة لا يستهان بها في السباق، أطلق حملة الجمعة لجمع 100 ألف توقيع على الاقل الضرورية لخوض الانتخابات.

ويغيب عن التحالف الانتخابي حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد والمعارض الشرس لاردوغان.

وأعلن حزب الشعوب الديموقراطي زعيمه السابق صلاح الدين ديمرتاش مرشحه للانتخابات رغم وجود في السجن ومحاكمته. ومن المتوقع أن يعلن الحزب ترشيح ديمرتاش في وقت لاحق الجمعة.