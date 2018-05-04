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الوطن

غدا.. "الدستورية" تحسم طعن عودة "الجبالي" للمحكمة وبطلان دستور 2012

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
غدا.. "الدستورية" تحسم طعن عودة "الجبالي" للمحكمة وبطلان دستور 2012

المستشارة تهانى الجبالى

تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدا، في دعوى المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة السابق، التي تطالب ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وتطالب القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي استُفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا.

وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى، لكن يعد الرأي القانوني الذي تضمنه التقرير استشاريًا ولا يلزم المحكمة، وقد تأخذ به أو تتجاهله.

 

 

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