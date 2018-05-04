في ذكرى ميلاد ماركس الـ200: ثلث الروس يتعاطفون مع الماركسية

أظهر استطلاع للرأي في الذكرى الـ200 لميلاد كارل ماركس، أن ثلث الروس تقريبا يتعاطفون مع الماركسية، على الرغم من أنهم لا يتذكرون سوى القليل جدا من أحكام تعاليم هذا المفكر السياسي.

وبيّن الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام في عموم روسيا، أن "الروس يتذكرون القليل جدا من الماركسية وأفكارها (66% يجدون صعوبة في تسمية مبادئها الأساسية، فيما قال 16% أنهم لا يعرفون شيئا عن الماركسية).

ومع ذلك يتعاطف مع الماركسية كل ثالث مواطن روسي (30%)، فيما ينظر 9% من الروس فقط بسلبية لهذه الفلسفة السياسية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتعرف أغلبية ساحقة من الروس اسم كارل ماركس (98%) ، لكن الجيل الأكبر سنا (70%) أكثر دراية به لأنهم طالعوا مؤلفاته، في حين أنه معروف للشباب بالتواتر وليس بالوثائق والكتب (25%). و"في الوعي الروسي العام، يرتبط هذا الفيلسوف الألماني، بالمجال الاقتصادي من خلال ارتباط فكره الوثيق بالاقتصاد السياسي، وفي المقام الأول بفضل كتابه "رأس المال"- وقد قرأ هذا العمل أكثر من نصف الروس (58%) الذين تم استطلاع آرائهم، ومن حيث المبدأ فإن الكثير من الجيل السوفيتي في روسيا على دراية بأعماله" ، كما ورد ذلك في نتائج الاستطلاع.

وقال المحلل البارز في مركز أبحاث الرأي العام في عموم روسيا، إيفان ليكونتسيف، تعليقا على نتائج الدراسة: "على الرغم من أن الماركسية اللينينية اختفت تماما من برامج الجامعات، وحتى من كتب التاريخ في البرامج المدرسية، فإن اسم ماركس لا يزال مألوفا لدى الروس كمؤلف عدة كتب، وباحث سياسي واجتماعي، وشيوعي".

وقال إن "ماركس لم يغب تماما من العقل الجمعي الروسي، كما أن الماركسية لم تغب من الذاكرة الروسية، لأنه يجري استرجاعها عند كل أزمة اقتصادية، سواء في روسيا أو في الغرب، أو عند تأزم العلاقات مع الغرب، وكذلك عند كل شعور بعدم الرضا عن الفارق الكبير بين الأغنياء والفقراء يعاد إحياء ذكريات الأفكار الماركسية".

وأجرى الاستطلاع من قبل مركز أبحاث الرأي العام في عموم روسيا يومي 26-27 أبريل الماضي، بمشاركة عينة من 2000 مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 وأكثر.