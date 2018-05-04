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الوطن

حفر 8 آبار استعواضية بمركزي الخارجة و"باريس" بقيمة 20 مليون جنيه

منذ 14 دقيقة
كتب: شرف غريب
حفر 8 آبار استعواضية بمركزي الخارجة و"باريس" بقيمة 20 مليون جنيه

آبار بالوادي الجديد

قال المهندس مجدي الشحات، مدير عام الإدارة المركزية للري بمحافظة الوادي الجديد اليوم، إنه جرى البدء في إجراءات طرح 8 آبار استعواضية بمركزي الخارجة وباريس.

وأضاف الشحات أن الآبار التي سيجري حفرها تشمل، بئر باريس 44، باريس 32، جناح 3، جناح 5، الخارجة 40، الخارجة 41، الشركة 4، وجورمشين 25.

وأوضح مدير عام الإدارة أنه سيجري البدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيمة 20 مليون جنيه، وأن الآبار القديمة انتهى عمرها الافتراضي، وجرى تصويرها بالكاميرا، اُكتشف بها بعض المشاكل، الأمر الذي استوجب حفر آبار بديلة.

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