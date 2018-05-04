حماس: مخرجات المجلس الوطني لا تمثل شعبنا الفلسطيني

قالت حركة حماس، إن مخرجات المجلس الوطني، لا تمثل الشعب الفلسطيني وإنها لا تعترف بها كونها بعيدة كل البعد عن التوافق وافتقرت للبعد القانوني، وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ووصفت الحركة في بيان المجلس الوطني بأنه مجلس انفصالي لفصل الضفة عن سائر أرجاء الوطن وإقصاء لكل الطاقات والجهات الفاعلة في الشعب الفلسطيني وتفرد لتعزيز سلطة الدكتاتور، مشددة ان بعقده على هذا النحو أريد به تكريس الانقسام.

وحذرت حماس، من أي قرارات تتخذها اللجنة التنفيذية، لتمرير أي مخططات أو مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية وبما فيها صفقة القرن.

واستنكرت الحركة ما وصفته حالة التفرد والديكتاتورية التي رسخها الرئيس محمود عباس بعقده المجلس مخالفا بذلك كل الاتفاقات الوطنية التي نصت على ضرورة عقد مجلس وطني جديد منتخب يلبي طموحات الشعب الفلسطيني كافة لتجسيد الوحدة والشراكة ومواجهة التحديات والتي كان آخرها مخرجات لقاء بيروت يناير 2017.

وأكدت الحركة على إصرارها العمل والسعي بكل قوة مع القوى والفصائل جميعها، وهي أكثر عددا وقوة وحضورا وشعبية من الذين شاركوا في المجلس الوطني لعقد مجلس وطني حقيقي متفق عليه ويحضره الكل الوطني على قاعدة الشراكة وعدم التفرد أو الإقصاء من أجل حماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية من ما وصفته "عبث" أصحاب الأجندات الخاصة.

وقالت "فلسطين وطننا جميعا ولا يحق لأحد أن يتصرف أو يتفرد بأي قرارات متعلقة بشعبنا وبحقوقه وثوابته التي ناضل من أجلها عقودا من الزمن، ولن نسمح بتمرير أي سياسات أو مشاريع تمس بهذه الحقوق والثوابت".

وجددت دعوتها لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وحسب الاتفاقيات الموقعة من أجل صياغة حالة فلسطينية جديدة والعمل ضمن إستراتيجية وطنية موحدة يتحمل بموجبها الجميع مسؤولياته في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني ورعاية مصالحه.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس للاستمرار في المقاومة ومسيرات العودة حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني في العودة وكسر الحصار الظالم المفروض على غزة.