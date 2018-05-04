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الوطن

السيطرة على حريق بحظيرتي ماشية بمركز شبين الكوم وإنقاذ 12 رأس ماشية

منذ 52 دقيقة
كتب: محمود الحصري
السيطرة على حريق بحظيرتي ماشية بمركز شبين الكوم وإنقاذ 12 رأس ماشية

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة المنوفية، اليوم، من إنقاذ 12 رأس ماشية، عقب السيطرة على حريق بحظيرتي ماشية بقرية طنبدى بمركز شبين الكوم.

وكان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بحظيرتي ماشية بقرية طنبدى.

وجرى السيطرة على الحريق بعد الدفع السريع بسيارتين إطفاء وتم إنقاذ 12 رأس ماشية دون إصابات بشرية أو تلفيات وقبل امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة.

ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل وارتفاع درجات الحرارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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