"المترو": نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث

أكد المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تواصل التفاوض مع شركة RATP الفرنسية، لتتولى إدارة الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن شركة المترو الحالية لن تستطيع إدارة كافة خطوط المترو وسيكتفى بالاستمرار فى إسناد إليها إدارة وتشغيل الخطين الأول والثانى للمترو.

وقال توفيق، لـ"الوطن"، إن الشركة الفرنسية التى يتم التفاوض معها لإدارة الخط الثالث لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، مشيرا إلى أن المسؤول عن وضع سعر تذاكر المترو هى الدولة.