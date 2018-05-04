اكتشاف 138 إصابة بسوسة النخيل الحمراء في الدقهلية

أعلنت مديرية الزراعية بالدقهلية، عن اكتشاف 138 حالة إصابة بسوسة النخيل، وجرى معالجة 134، وقطع 4 ودفنهم حسب التوصيات، وجرى رش المبيدات العلاجية حول مناطق الإصابة لعدد 1931 نخلة بهدف الوقاية.

وأكدت المديرية ، في بيان لها، أنه تم تشكيل لجان للرصد والمكافحة، تقوم بإجراء الفحص الدوري للنخيل بانتظام وعددها 418 ألف و917 نخلة، ومتابعة العلاجات التي تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكي، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

وتعتبر سوسة النخيل الحمراء من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل هي وهي نوع من أنواع الخنافس ذات الخطم ويعتبر هذا النوع رتبة الحشرات غمديه الأجنح.

وذكر البيان أن أعراض الإصابة بتلك الحشرات تتواجد سوائل صمغية كريمية أو بنية اللون تكون ذات رائحة كريهة تسيل علي جذع النخلة وأيضا تتواجد نشارة لينة تكون لها نفس الرائحة على الجذع، وموت بعض من الفسائل حول جذع النخلة حيث يتم فصلها بسهولة ويتم تآكل قاعدة الفسيلة حيث تتواجد بعض أطوار الحشرة في منطقة الإصابة السفلية للفسيلة، واصفرار وموت السعف في النخلة و عندما تتم إزالته يلاحظ تواجد الإصابة اسفل قاعدة السعف، وأيضا وجود بعض الأطوار للحشرة، وموت القمة النامية للنخلة وتبدأ رأسها في الميلان على أحد الجوانب.