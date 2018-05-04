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الوطن

وكيل "الإعلام الكويتية": بلادنا لا تنسى المواقف المصرية الداعمة لها

منذ 37 دقيقة
كتب: الوطن
وكيل "الإعلام الكويتية": بلادنا لا تنسى المواقف المصرية الداعمة لها

طارق المزرم وكيل وزارة الإعلام الكويتية

أكد طارق المزرم، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، حرص بلاده على تعزيز التعاون الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يعد أحد أبرز ركائز العلاقات "المصرية – الكويتية".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وكيل الوزارة، قبيل وصوله للقاهرة لترؤس وفد الكويت إلى اجتماعات وزراء الإعلام العرب، أن التعاون والتنسيق، هو السمة المميزة بين الكويت وشقيقتها مصر، موضحا أن العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، تزداد نموا وازدهارا على جميع المستويات والأصعدة يوما بعد يوم، بفضل حكمة قيادتي البلدين الشقيقين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيهما المشترك لدعم كل تحرك يستهدف مصلحة البلدين والشعبين والأمتين العربية والإسلامية".

وشدد المزرم، على أن الكويت لا تنسى المواقف المصرية الداعمة لها على مر التاريخ، ومنها مبادرة مصر فى أوائل الأربعينيات من القرن الماضى، بارسال بعثات تعليمية الى الكويت لتعليم أبنائها، بل وارسال رواتب أعضاء تلك البعثات بالعملة المصرية، لضعف ميزانية الدولة الكويتية فى ذلك الوقت منوها الي ان تاريخ العلاقات بين البلدين حافل بمثل هذه المواقف الأخوية التي تحسد أصالة ورسوخ التعاون بينهما.

وفيما يتعلق بالمناخ الإعلامي في الكويت، أكد وكيل وزارة الاعلام الكويتية أن المناخ الاعلامى بالكويت يتسم بالحرية والشفافية المطلقة، مشددا على عدم وجود أى نوع من أنواع الرقابة السابقة على جميع وسائل الاعلام، سواء المقروءة أو المسموعة او المرئية.

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