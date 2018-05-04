التموين: أسعار شنط رمضان تتراوح من 50 إلى 110 جنيهات

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه من المقرر طرح "شُنط رمضان" في المعارض، استعدادًا للشهر الكريم بأسعار تتراوح ما بين 50 جنيهًا و110 جنيهات وفقًا للكمية المتاحة بكل واحدة.

وأضاف "رمضان"، خلال استضافته على برنامج "كلام في فلوس"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه استكمالات للاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لشهر رمضان، فإنه سيتم تثبيت أسعار اللحوم السودانيىة عند 85 جنيهًا، وأسعار الدواجن عند 19 جنيهًا، موضحًا أنه متاح أكثر من 10 آلاف طن دواجن لضخها في رمضان، بالإضافة إلى 12 ألف ذبيحة من اللحوم السودانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، "هناك 10 آلاف طن لحوم مستوردة بسعر 60 جنيها نستعد لطرحها، بالإضافة إلى السكر من المقرر بيعه بـ 8.5 جنيه للكيلو".