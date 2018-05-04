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الوطن

القبض على متورّط بتفجير انتحاري عام 2016 في تركيا

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
القبض على متورّط بتفجير انتحاري عام 2016 في تركيا

صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي فارّ، بولاية غازي عنتاب (جنوب)، تورّط بعملية تفجير بولاية قيصري (وسط) عام 2016.جاء ذلك في بيان صادر عن ولاية غازي عنتاب، أوضحت فيه أن شعبة مكافحة الإرهاب بالولاية، تمكنت من الكشف عن مكان اختباء إرهابي ساعد آخرين في تنفيذ التفجير الانتحاري قبل عامين.

وأضاف البيان أن القضاء التركي سبق وأن قضى، غيابياً، بسجن الإرهابي الفار لمدة 7 أعوام ونصف، لإدانته بتهمة الانتماء لحزب"العمال الكردستاني"، وتزوير وثائق رسمية، وتوفير المساعدة للإرهابيين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

جدير بالذكر، أنه في 17 ديسمبر 2016، فجر انتحاري سيارة مفخخة كان يقودها، بجانب حافلة تقل عسكريين أتراك قرب جامعة "أرجياس" بولاية قيصري؛ ما أسفر عن استشهاد 15 جنديًا وإصابة 54 آخرين بجروح.وتبنى الهجوم آنذاك حزب "العمال الكردستاني".

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