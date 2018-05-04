جمارك القاهرة تحبط إدخال حشيش بحيازة راكبة أمريكية

تمكنت الإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم 3 برئاسة عبد الباقي حسانين مدير الجمرك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الدولى، من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات والأقراص المخدرة مع راكبة أمريكية الجنسية معاقة قادمة من إسبانيا.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من برشلونة، تم الاشتباه فى الراكبة "ش.ع.ح"، والتي دخلت صالة التفتيش على كرسى متحرك، وبصحبتها حقيبة سفرها كبيرة الحجم سوداء اللون.

وبالعرض على عبد الباقي حسانين، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من عبدالسلام عادل عبدالسلام، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد على مدير الصالة الحمراء، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل داخل الحقيبة أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجابت بالنفى وأن الحقيبة خاصة بها.

وبفتح الحقيبة تبين وجود جاكيت زيتى اللون وبجيب الجاكت العلوى الخارجى حقيبتين بلاستيكيتين بهما قطعتين من مخدر الحشيش بوزن جرام ونصف الجرام و3 جرامات من مخدر الماريجوانا، كما تبين وجود علبة كريم بيضاء اللون بها واقى ذكرى بداخله كيسين بهما لفتي بلاستيك إحداهما بيضاء والأخرى ذهبية اللون بداخلها 18 جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة الكوكايين المخدرة.

وتبين وجود برطمانين أسودين اللون بفتح تبين وجود كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لونها بمبى مدون عليها UPS بوزن 2 كيلو و250 جرامًا.

بالعرض على إدارة مكافحة المخدرات أفادت بأن المضبوطات من المواد المخدرة، فقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 40 لسنة 2018 وإحالة الراكبة لنيابة النزهة.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.