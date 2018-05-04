ضبط كاميرا خفية في مرحاض سفارة نيوزيلندا بواشنطن

كشفت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية، الجمعة، عن اتهام ملحق نيوزيلندا العسكري في أمريكا ألفريد كيتنج، بتركيب كاميرا خفية في مرحاض سفارة بلاده في واشنطن لمراقبة موظفات السفارة. وقد تم العثور على الكاميرا الخفية في مرحاض البعثة الدبلوماسية في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأوضحت الصحيفة أن "القاضي رفض قبول طلب العسكري الدبلوماسي السابق، عدم نشر اسمه عند تغطية إجراءات محاكمته، وذلك خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم للنظر في قضيته".

ووصل ضباط من الشرطة النيوزيلندية إلى الولايات المتحدة خصيصًا للتحقيق في هذا الحادث الغريب، بحسب المصدر نفسه.

ونتيجة للتحقيق، تم رسميًا توجيه اتهامات باستراق النظر والقيام بتصوير مشاهد فاضحة بطريقة غير شرعية، للحصول على صور ذات طبيعة حميمة، ضد الملحق العسكري كيتنج (58 عامًا)، الضابط في البحرية برتبة كومودور.

وعلى خلفية الفضيحة، استقال "كيتنج" من منصبه بالفعل وعاد إلى نيوزيلندا، حيث تبين أنه يعاني من هوس جنسي. وكان كيتنج يحمل أعلى رتبة عسكرية في السفارة، وكان يمثل دبلوماسية بلاده عند مناقشة قضايا الدفاع مع نظرائه الأمريكيين. ومن المرجح أن يواجه "كيتنج" عقوبة السجن التي قد تصل لعام ونصف.