تسجيل الدخول

الوطن

ضبط كاميرا خفية في مرحاض سفارة نيوزيلندا بواشنطن

منذ 50 دقيقة
كتب: وكالات
ضبط كاميرا خفية في مرحاض سفارة نيوزيلندا بواشنطن

صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية، الجمعة، عن اتهام ملحق نيوزيلندا العسكري في أمريكا ألفريد كيتنج، بتركيب كاميرا خفية في مرحاض سفارة بلاده في واشنطن لمراقبة موظفات السفارة. وقد تم العثور على الكاميرا الخفية في مرحاض البعثة الدبلوماسية في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأوضحت الصحيفة أن "القاضي رفض قبول طلب العسكري الدبلوماسي السابق، عدم نشر اسمه عند تغطية إجراءات محاكمته، وذلك خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم للنظر في قضيته".

ووصل ضباط من الشرطة النيوزيلندية إلى الولايات المتحدة خصيصًا للتحقيق في هذا الحادث الغريب، بحسب المصدر نفسه.

ونتيجة للتحقيق، تم رسميًا توجيه اتهامات باستراق النظر والقيام بتصوير مشاهد فاضحة بطريقة غير شرعية، للحصول على صور ذات طبيعة حميمة، ضد الملحق العسكري كيتنج (58 عامًا)، الضابط في البحرية برتبة كومودور.

وعلى خلفية الفضيحة، استقال "كيتنج" من منصبه بالفعل وعاد إلى نيوزيلندا، حيث تبين أنه يعاني من هوس جنسي. وكان كيتنج يحمل أعلى رتبة عسكرية في السفارة، وكان يمثل دبلوماسية بلاده عند مناقشة قضايا الدفاع مع نظرائه الأمريكيين. ومن المرجح أن يواجه "كيتنج" عقوبة السجن التي قد تصل لعام ونصف.

أخبار متعلقة

بسب "التحرش الجنسي".. استقالة 3 أعضاء من لجنة جائزة نوبل في الآداب

بسب "التحرش الجنسي".. استقالة 3 أعضاء من لجنة جائزة نوبل في الآداب
بسبب التحرش والاستغلال.. الاجتماعات في غرف الفنادق ممنوعة

بسبب التحرش والاستغلال.. الاجتماعات في غرف الفنادق ممنوعة
عقوبات التحرش الجنسي حول العالم.. بينها "إخصاء كيميائي"

عقوبات التحرش الجنسي حول العالم.. بينها "إخصاء كيميائي"
"التحرش الجنسي" يصل إلى أكاديمية الأوسكار

"التحرش الجنسي" يصل إلى أكاديمية الأوسكار
المذيع الشهير "بروكاو" ينفي التحرش بمراسلة قبل 23 عاما: لم أتودد إليها

المذيع الشهير "بروكاو" ينفي التحرش بمراسلة قبل 23 عاما: لم أتودد إليها

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

مسلح يعتلي منبر مسجد لذبح الإمام في المغرب

مسلح يعتلي منبر مسجد لذبح الإمام في المغرب

بالصور| يحيى الفخراني يوقع على عقد قران شيماء سيف ومحمد كارتر

بالصور| يحيى الفخراني يوقع على عقد قران شيماء سيف ومحمد كارتر

بالفيديو| محاولة هروب مجنونة لمتهم مقيد اليدين من قاعة المحكمة

بالفيديو| محاولة هروب مجنونة لمتهم مقيد اليدين من قاعة المحكمة

3.5 مليار جنيه لتوفير «مقررات مايو» التموينية قبل رمضان

3.5 مليار جنيه لتوفير «مقررات مايو» التموينية قبل رمضان

ندوة "مصر في أشعار كفافيس" تشهد إقبالا كبيرا من رواد معرض في اليونان

ندوة "مصر في أشعار كفافيس" تشهد إقبالا كبيرا من رواد معرض في اليونان

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل