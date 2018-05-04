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الوطن

"ترامب" يقول إنه لم يغير روايته لما حدث مع ممثلة إباحية

منذ 18 دقيقة
كتب: أ ف ب
"ترامب" يقول إنه لم يغير روايته لما حدث مع ممثلة إباحية

ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إنه لم يغير روايته للاحداث بشأن قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقات جنسية معه عام 2006، متهما وسائل الإعلام بترديد "الهراء".

وكان ترامب يؤكد حتى الخميس انه لم يدفع عبر محاميه الشخصي 130 الف دولار للممثلة لشراء صمتها.

لكن ازاء صعوبات واجهته على ما يبدو، غير الخميس استراتيجيته مقرا بانه دفع لمحاميه 130 الف دولار.

ومع ذلك اكد الجمعة انه لم يغير روايته للاحداث.

وقال ردا على اسئلة صحافيين عن سبب تغيير موقفه "لسنا بصدد تغيير اي رواية" للاحداث.

واضاف "كل ما اقوله هو ان البلاد تسير بشكل افضل في هذه الفترة والخوض في مثل هذا الهراء والبحث عن كبش فداء باستمرار (...) هو كل ما تريدون الحديث عنه" في اشارة الى وسائل الاعلام.

وفي ابريل اكد ترامب ان لا علم له بعملية الدفع.

وحين سالته صحافية عن ذلك التصريح الجمعة قال ترامب انه يتعين "العودة لمعرفة (...) ما سبق ان قلت" قبل ان يضيف "انها حملة تبحث عن كبش فداء".

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