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الوطن

ضبط 105 تماثيل أثرية بحوزة موظف بني مزار شمالي المنيا

منذ 30 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ضبط 105 تماثيل أثرية بحوزة موظف بني مزار شمالي المنيا

المضبوطات الأثرية

ضبطت شرطة السياحة والآثار، 105 تماثيل أثرية صغير الحجم، وعملات ذهبية ومجموعة من الجعارين ترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم ، بحوزة موظف بمجلس قروي يتبع مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

كانت معلومات قد تجمعت أمام اللواء مصطفي أنسي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الآثار، واللواء هشام قدري، مدير مباحث الآثار، والعميد ياسر سكر، رئيس مباحث الآثار، وأكدتها مصادر سرية، تفيد حيازة "منتصر. م"، 37 عامًا، موظف بوحدة محلية، ومقيم بقرية سيوه في مركز بني مزار، لكنز آثري وأنه يبحث عن مشتري للآثار التي بحوزته.

شكل المقدم محمود حمدي رئيس مباحث الآثار بالمنيا، فريق بحث، وجرى الدفع بأحد المصادر السرية لمساومته على بيع المضبوطات، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم، تمت المداهمة وإلقاء القبض عليه، وبحوزته 105 تمثال آثري صغير الحجم، وعملات معدنية ذهبية، ومجموعة من الجعارين ترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم.

جرى مصادرة المضبوطات والتحفظ علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.

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