سائق شركة أوبر يطرد دبلوماسيا إسرائيليا

قال دبلوماسي إسرائيلي، إن سائق سيارة أجرة تعمل لصالح شركة "أوبر" صاح فيه وطرده من السيارة عندما تحدث بالعبرية في مكالمة هاتفية.

وصرح إيتاي ميلنر، نائب القنصل العام الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، إنه استقل سيارة أوبر، أمس الخميس في حوالي الساعة 5:30 مساء، وعندما قال: "كيف حالك؟" بالعبرية في الهاتف، لعنه السائق، وصرخ فيه: "اخرج من السيارة الآن".

وأضاف ميلنر أن السائق أبلغه بأنه فعل هذا لأنه كان يتحدث بالعبرية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"الإخبارية.

ومن جانبها، قالت شركة "أوبر" لقناة "دبليو بي بي إم" التلفزيونية، إن السائق لا يمكنه العمل أو الدخول على تطبيق الشركة أثناء استمرار التحقيق، وإنها لن تتساهل مع "أي شكل من التمييز".

وأكد ميلنر أنه لا يعتقد أنه يجب أن يُسمح للسائق بالقيادة مجددا "لأنه لا يستطيع التحكم بأعصابه".