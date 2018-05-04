تسجيل الدخول

الوطن

سائق شركة أوبر يطرد دبلوماسيا إسرائيليا

أمس PM 11:02
كتب: وكالات
سائق شركة أوبر يطرد دبلوماسيا إسرائيليا

صورة أرشيفية

قال دبلوماسي إسرائيلي، إن سائق سيارة أجرة تعمل لصالح شركة "أوبر" صاح فيه وطرده من السيارة عندما تحدث بالعبرية في مكالمة هاتفية.

وصرح إيتاي ميلنر، نائب القنصل العام الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، إنه استقل سيارة أوبر، أمس الخميس في حوالي الساعة 5:30 مساء، وعندما قال: "كيف حالك؟" بالعبرية في الهاتف، لعنه السائق، وصرخ فيه: "اخرج من السيارة الآن".

وأضاف ميلنر أن السائق أبلغه بأنه فعل هذا لأنه كان يتحدث بالعبرية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"الإخبارية.

ومن جانبها، قالت شركة "أوبر" لقناة "دبليو بي بي إم" التلفزيونية، إن السائق لا يمكنه العمل أو الدخول على تطبيق الشركة أثناء استمرار التحقيق، وإنها لن تتساهل مع "أي شكل من التمييز".

وأكد ميلنر أنه لا يعتقد أنه يجب أن يُسمح للسائق بالقيادة مجددا "لأنه لا يستطيع التحكم بأعصابه".

أخبار متعلقة

عاجل| "عون" يطالب تيلرسون بتدخل واشنطن في حل النزاع الحدودي مع إسرائيل

عاجل| "عون" يطالب تيلرسون بتدخل واشنطن في حل النزاع الحدودي مع إسرائيل
عريقات: واشنطن تقود حملة تحريض دفاعا عن مجازر إسرائيل

عريقات: واشنطن تقود حملة تحريض دفاعا عن مجازر إسرائيل
واشنطن: ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

واشنطن: ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سائق "أوبر" اعتمد على خرائط جوجل.. "فلبس في سلم"

سائق "أوبر" اعتمد على خرائط جوجل.. "فلبس في سلم"
واشنطن: إعداد قائمة بالشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل "مضيعة للوقت"

واشنطن: إعداد قائمة بالشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل "مضيعة للوقت"

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

محافظ الوادي الجديد يكرم عمال النظافة والخدمات المعاونة بمركز الفرافرة

محافظ الوادي الجديد يكرم عمال النظافة والخدمات المعاونة بمركز الفرافرة

فيديو| إصابة موظف شجاع تصدى لهجوم على مكتب رهنيات بروسيا

فيديو| إصابة موظف شجاع تصدى لهجوم على مكتب رهنيات بروسيا

كندة علوش: "أول يوم في رمضان لازم أقضيه مع حماتي.. بتعمل أكل تحفة"

كندة علوش: "أول يوم في رمضان لازم أقضيه مع حماتي.. بتعمل أكل تحفة"

محافظ الوادي الجديد يقرر إجراء تقييم لمديري المصالح ورؤساء القرى

محافظ الوادي الجديد يقرر إجراء تقييم لمديري المصالح ورؤساء القرى

كندة علوش: "الست السورية متعودة تدلع جوزها.. والمصرية مش نكدية"

كندة علوش: "الست السورية متعودة تدلع جوزها.. والمصرية مش نكدية"

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل