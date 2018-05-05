عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد وانخفاض مستوى الرؤية على الطرق

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لعاصفة ترابية ضربت جميع المراكز والمدن والقري، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة والداخلية بالمحافظة.

وكثفت أجهزة الشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتلقي بلاغات المواطنين بشأن الآثار التي قد تنجم عن هذه العواصف الترابية.

وحذرت ادارة مرور الوادي الجديد قائدي المركبات، خاصة علي الطرق السريعة بضرورة توخي الحذر اثناء القيادة، والتوقف تماما عن السير في حال انعدام الرؤية.