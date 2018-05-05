تسجيل الدخول

الوطن

بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

اليوم AM 02:58
كتب: محمود الرفاعى
تصوير: معتز المنجي
بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

هاني شاكر

أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر حفلاً غنائيا، مساء أمس، في المنصورة بنادي جزيرة الورد الرياضي بمناسبة أكبر احتفالية بالدلتا.

وصل الفنان هاني شاكر الحفل وكان في استقباله منظم الحفل "عبده الباز" ثم قدمته الأعلامية "بوسي شلبي" ليصعد المسرح على نغمات أغنية "بلدي" التي تفاعل معها الجمهور ثم أبدى إعجابه بالجمهور وتفاعلهم معه وعبر عن سعاداته بتفاعل الجمهور معه وقدومه إلى المنصورة لأول مره.

ثم استكمل حفله بالعديد من أشهر أغنياته التي أشعل بها الحفل لمدة ساعة ونصف ومن بينها: "أنا قلبي ليك"، "بحبك أنا"، "نسيانك صعب".

وكرم رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد للمجوهرات مصطفى نصار، الفنان هاني شاكر ثم عبر هاني شاكر عن سعادته بالتكريم ثم استكمل غناءه بأغانيه منها "كان الهوا"، "كل ليلة"، "بعد حبك"، حتى صعد له عدد من المعجبين لألتقاط الصور التذكارية معه وأهدائه رسومات رسموها له ثم ختم حفله بأغنية "علي الضحكاية".

أخبار متعلقة

"عبد العال" يلتقط الصور التذكارية مع نائبات البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

"عبد العال" يلتقط الصور التذكارية مع نائبات البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
لاعبو الأهلي يلتقطون الصور التذكارية للدوري رقم 39

لاعبو الأهلي يلتقطون الصور التذكارية للدوري رقم 39
محبو عمرو الليثي يلتقطون الصور التذكارية معه بمهرجان الإسكندرية

محبو عمرو الليثي يلتقطون الصور التذكارية معه بمهرجان الإسكندرية
تواضروس يلتقط الصور التذكارية داخل مزود "ميلاد المسيح" بالمقر البابوي

تواضروس يلتقط الصور التذكارية داخل مزود "ميلاد المسيح" بالمقر البابوي

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

بالفيديو| نتائج كارثية إذا ارتفعت حرارة الأرض درجتين فقط

بالفيديو| نتائج كارثية إذا ارتفعت حرارة الأرض درجتين فقط

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

بالفيديو| أحمد فهمي: "شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي"

بالفيديو| أحمد فهمي: "شهدت على عقد طلاق أبويا وأمي"

أحمد فهمي: "هربت من أهلي لأمريكا بسبب كلية الهندسة"

أحمد فهمي: "هربت من أهلي لأمريكا بسبب كلية الهندسة"

بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل