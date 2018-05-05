بالصور | هاني شاكر يتألق بأول حفل له بالمنصورة

أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر حفلاً غنائيا، مساء أمس، في المنصورة بنادي جزيرة الورد الرياضي بمناسبة أكبر احتفالية بالدلتا.

وصل الفنان هاني شاكر الحفل وكان في استقباله منظم الحفل "عبده الباز" ثم قدمته الأعلامية "بوسي شلبي" ليصعد المسرح على نغمات أغنية "بلدي" التي تفاعل معها الجمهور ثم أبدى إعجابه بالجمهور وتفاعلهم معه وعبر عن سعاداته بتفاعل الجمهور معه وقدومه إلى المنصورة لأول مره.

ثم استكمل حفله بالعديد من أشهر أغنياته التي أشعل بها الحفل لمدة ساعة ونصف ومن بينها: "أنا قلبي ليك"، "بحبك أنا"، "نسيانك صعب".

وكرم رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد للمجوهرات مصطفى نصار، الفنان هاني شاكر ثم عبر هاني شاكر عن سعادته بالتكريم ثم استكمل غناءه بأغانيه منها "كان الهوا"، "كل ليلة"، "بعد حبك"، حتى صعد له عدد من المعجبين لألتقاط الصور التذكارية معه وأهدائه رسومات رسموها له ثم ختم حفله بأغنية "علي الضحكاية".