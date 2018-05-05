خالد سليم متحدثا عن "عدم نجوميته": "مفيش شركة إنتاج واقفة في ضهري"

قال الفنان خالد سليم، إن سبب عدم نجوميته، يرجع إلى عدم وجود شركة إنتاج تسانده، مضيفًا: "مفيش شركة إنتاج في ضهري وفي فنانين مضوا بالـ17 سنة مع شركات إنتاج".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سمر يسري، مقدمة برنامج "أنا وأنا"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "في شخص بعد الناس عندي، وفي 2006 لقيت نفسي بقع وقعة وحشة، ومبقاش عندي قناة بتعرض الأغاني بتاعتي عشان الناس تعرفها، وكان في تقصير فظيع في تصوير الكليبات، لأن مكنش فيه مبيعات".

وتابع أنه سيحاول إصدار أغنية كل 4 أشهر بسبب صعوبة الظرف الفني الراهن، على أن تعرضها عدة قنوات فضائية.