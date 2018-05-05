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الوطن

"طب الإسكندرية": 100 مليون جنيه ساهمت في تطوير وحدة الحروق بـ"الجامعي"

اليوم AM 06:03
كتب: شريف سليمان
"طب الإسكندرية": 100 مليون جنيه ساهمت في تطوير وحدة الحروق بـ"الجامعي"

كلية الطب بجامعة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب بجامعة الإسكندرية، إنه تم تطوير وحدة الحروق بالمستشفى الجامعي خلال شهر واحد بشكل يومي، نتيجة دعم الدفعة 28 بحرية.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال عبر مقدم برنامج "مساء dmc"، أن قيمة التبرعات للدفعة 28 بلغت 100 مليون جنيه، ساعدت في صيانة العديد من الأقسام داخل المستشفى الجامعي.

وشدد على أن المجتمع المدني يعتبر هو الذراع اليمنى للدولة والحكومة، وأنه يجب التعاون المشترك حتى يتم التطوير المطلوب لجميع المشاريع المطروحة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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