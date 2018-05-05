مؤسس المخابرات القطرية: "قطر حاولت اغتيال مبارك.. وهي تنهار الآن"

قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن مصر والدول العربية لديهم الكثير من الأدلة والاعترافات المسجلة بالصوت والصورة ضد قطر، لافتًا إلى أن قطر ليس لديها عقل للتفكير، وإنما هي وسيلة تديرها بعض الدول الغربية بعقلها، وأن المنظمات الغربية جعلت قطر "سمسارًا" ضد الدول العربية والعالم الإسلامي.

وأشار "منصور"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن قطر حاولت اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتخطيط مع إخوان السودان في أديس أبابا، وكذلك تورطت في اغتيال القذافي، وحاولت اغتيال ملك السعودية، وخططت لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن قطر خنجر خائن في قلب الوطن العربي، ولم تشبع من القتل والتخريب، موضحًا أن الاقتصاد القطري يتهاوى، وحكام قطر ينهارون الآن، والبساط سُحب من تحت أقدامهم، معقبًا: "نتابع الآن سقوط الشيطان، ولا حل لهم إلا تنفيذ المطالب العربية".