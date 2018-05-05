السماح لجورج بوش الأب بمغادرة المستشفى

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب المستشفى الذي نُقل إليه في أعقاب وفاة زوجته باربرا، بحسب ما أعلن متحدث باسمه الجمعة.

وصرح جيم ماكغراث في بيان، بأنه "سُمح للرئيس جورج بوش الأب بمغادرة المستشفى.. الأطباء يقولون إنه بخير وهو مسرور لعودته إلى المنزل".

وكان الرئيس الأسبق (93 عاما) نُقل الى العناية الفائقة في 22 أبريل الماضي بعد إصابته بالتهاب امتد إلى الدم.

وكان حضر عشية نقله إلى المستشفى، مراسم تشييع زوجته في هيوستن (تكساس) التي توفيت في 17 أبريل عن عمر 92 عاما.

وفي 27 أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الرئيس الأسبق إن بوش لا يزال في المستشفى لبضعة أيام لكنه "متلهف لاستكمال جدول أعماله والتوجه إلى (ولاية) ماين الشهر المقبل" حيث يقيم في شمال شرق الولايات المتحدة.