نائب يلدريم: القدس الشريف خط أحمر بالنسبة إلى العالم الإسلامي

قال نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداج، إن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة إلى العالم الإسلامي، وإن قمة إسطنبول الإسلامية نهاية العام الماضي، أكدت للمجتمع الدولي ضرورة حماية تاريخ القدس ووضعها القانوني كعاصمة لفلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوزداج، الذي يشغل أيضًا منصب المتحدث باسم الحكومة التركية، خلال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم السبت، في العاصمة البنغالية "دكا"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار بوزداج إلى أهمية تضامن وتكاتف الدول الإسلامية من أجل قضية القدس والشعب الفلسطيني المشروعة. وأضاف: "القدس خط أحمر بالنسبة إلى العالم الإسلامي، وقد بعثت قمة إسطنبول رسالة في الوقت المناسب إلى المجتمع الدولي بشأن حماية تاريخ القدس الشريف ووضعها القانوني باعتبارها عاصمة فلسطين".

ودعا الوزير التركي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون وتوحيد الجهود من أجل مواجهة الخطوات المتخذة لمنع تحقيق حل عادل ودائم في فلسطين.

وفي 13 ديسمبر الماضي، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة. واختتمت القمة أعمالها بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.