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إدارة ترامب تنهي إقامة نحو 90 ألف مهاجر من الهندوراس

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
إدارة ترامب تنهي إقامة نحو 90 ألف مهاجر من الهندوراس

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

قررت الإدارة الأمريكية، إنهاء إقامة نحو 90 ألف مهاجر من الهندوراس يقيمون في البلاد منذ عقدين، ومنحهم مهلة 18 شهراً للمغادرة، في حال لم يتمكّنوا من الحصول على تأشيرات بطرق أخرى.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن الفئة المستهدفة، هم من المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين، والذين سبق أن قدموا إلى الولايات المتحدة عقب إعصار "ميتش" الذي ضرب هندوراس عام 1998، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت الشبكة، أن إعلانا أصدرته وزارة الأمن الأمريكية، أنهى وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من الهندوراس. وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الأمريكية ستمنح هؤلاء المهاجرين، مهلة 18 شهرا لمغادرة البلاد، أو العمل على إيجاد طرق أخرى للبقاء، في حال كان بإمكانهم الحصول على تأشيرات بسبل مختلفة.

وبهذا القرار، يرتفع عدد الذين قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء إقاماتهم في الولايات المتحدة، منذ العام الماضي وحتى اليوم، إلى أكثر من 425 ألف مهاجر عاشوا بالبلاد لعقود. وقررت إدارة ترامب إنهاء برامج حماية المهاجرين القادمين من عدد من البلدان، والتي كان يجري تجديدها كل عامين.

وتستهدف قرارات ترامب نحو 60 ألف مهاجر من هايتي، و250 ألف مهاجر من سلفادور، و90 ألف من الهندوراس، و5 آلاف من نيكاراجوا، بالإضافة إلى 15 ألف مهاجر من نيبال، وجميعهم من المستفيدين ببرنامج الحماية المؤقت.

ويعد تقليص نسب المهاجرين، ومحاربة الهجرة السرية، وبناء جدار يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أبرز وعود "ترامب" خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2016.

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