بومبيو يدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة، إلى ممارسة مزيد من الضغط على كوريا الشمالية، لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بومبيو خلال احتفال "يوم الشؤون الخارجية"، الذي أقيم في مقر وزارته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال وزير الخارجية: "ينبغي العمل من أجل المزيد من الضغط على كوريا الشمالية، حتى تتخلى عن برنامجها النووي". كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، "والدفع بكوريا الشمالية إلى المفاوضات، والقضاء على ترسانتها النووية"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات الوزير بهذا الشأن، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ولم يعلن بعد عن مكان وموعد انعقاد القمة، لكن ترامب، أعلن صباح أمس الجمعة، أن مكانها وموعدها قد تم الاتفاق عليه، وسيعلن عنهما قريبا.

وفي سياق متصل، أثنى بومبيو على جولته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، مضيفاً: "نحن نبارك تحالفاتنا الكثيرة التي نتشاطر من خلالها القيم والمصالح، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود من أجل تقويتها وتحقيق مصالحنا". والسبت الماضي، بدأ بومبيو جولة في الشرق الأوسط، بدأها بالمملكة العربية السعودية، ثم إسرائيل، واختتمها في الأردن.

وبخصوص علاقة بلاده بإيران، دعا بومبيو إلى مواجهة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح بهذا الخصوص: "نحتاج إلى مجهود دبلوماسي كبير لمنع تصرفات إيران التي تزعزع الأمن في سوريا واليمن وأماكن أخرى".

ولم يشر بومبيو بهذه المناسبة، إلى القرار النهائي للإدارة الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، يهدد ترامب بين الفينة والأخرى بالانسحاب منه.