كوريا الشمالية تضبط توقيتها ليتوافق مع جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، مساء أمس، تقديم توقيتها بواقع نصف ساعة ليتوافق مع توقيت جارتها الجنوبية، وذلك كبادرة حسن نية، في إطار الجهود المبذولة لإحلال السلام بين الكوريتين.

جاء ذلك الإعلان وفق بيان صادر عن وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وسبق أن وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في 27 أبريل الماضي، خلال محادثاته مع نظيره الجنوبي مون جيه إن، بأن يضم المنطقة الزمنية لبلاده إلى نظيرتها الجنوبية.

وذكر بيان الوكالة الكورية الشمالية، أن الوعد قد تحقق بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس الشعب الأعلى في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

واستخدمت الكوريتان المنطقة الزمنية نفسها لعقود قبل أن يقوم الشمال في عام 2015 بإنشاء توقيت خاص به من خلال تأخير توقيته بمقدار 30 دقيقة عن توقيت كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت بيونج يانج آنذاك، إنها فعلت ذلك لاستئصال إرث حكم طوكيو الاستعماري في الفترة ما بين 1910 و1945 في شبه الجزيرة الكورية، عندما غيّرت اليابان توقيت كوريا ليتطابق مع توقيتها.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن بيونغ يانغ تعتزم ضبط توقيتها ليتفق مع توقيت الجارة الجنوبية في "خطوة أولى لعملية المصالحة" بين البلدين.

ونقلت عن الزعيم الشمالي، كيم جونج أون، قوله "السعي نحو توحيد التوقيت أول خطوة في عملية المصالحة الوطنية والوحدة"، مضيفا "الأمر كان مؤلماً أن نرى ساعتين تشيران إلى توقيتين مختلفين لبيونج يانج وسيول على جدار مكان انعقاد القمة".