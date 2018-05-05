جاويش أوغلو: النظام الرئاسي لن يكون مرتبطا بالأشخاص فقط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن النظام الرئاسي لن يكون مرتبط بالأشخاص فقط، وذلك في كلمة ألقاها أوغلو، في أثناء افتتاح مقر جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بمدينة ألانيا، في ولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.

وأشار جاويش أوغلو، إلى أن تركيا يسودها الأمان والاستقرار، على حد تعبيره.

وأضاف "تركيا ستكون أكثر قوة واستقرارًا في الفترة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية مع النظام (الرئاسي) الجديد". وقال إن "النظام (الرئاسي) لن يكون مرتبطًا بالأشخاص فقط"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

والجمعة الماضي، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.

ونظمت تركيا في أبريل 2017، استفتاء شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.