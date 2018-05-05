تسجيل الدخول

الوطن

"الدستورية" تنظر طعن بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"الدستورية" تنظر طعن بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين

سامح عاشور نقيب المحامين

بدأت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر أولى جلسات الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يومًا بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن المستقر عليه في قضائها أنما يصدر عن النقابات المهنية من قرارات وأعمال، إنما هي قرارات تصدر عن أشخاص تطير مرفقًا عامًا، ومن ثم فإنها تعد قرارات إدارية مما تختص بنظر منازعاته محاكم مجلس الدولة.

أخبار متعلقة

الدستورية تنظر أولى جلسات بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين.. غدا

الدستورية تنظر أولى جلسات بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين.. غدا
مشادات بين الطاعنين على قيد المحامين وهيئة الدفاع بسبب شروط "عاشور"

مشادات بين الطاعنين على قيد المحامين وهيئة الدفاع بسبب شروط "عاشور"
تنازل طاعنين على شروط قيد المحامين لـ2018 عن القضية أمام المحكمة

تنازل طاعنين على شروط قيد المحامين لـ2018 عن القضية أمام المحكمة
الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور

الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

بدء نظر أولى جلسات طعن عدم دستورية حظر امتلاك أكثر من صيدليتين

بدء نظر أولى جلسات طعن عدم دستورية حظر امتلاك أكثر من صيدليتين

الجمعة.. جثمان "مريم" ضحية اعتداء بريطانيا يعود إلى مصر لدفنها

الجمعة.. جثمان "مريم" ضحية اعتداء بريطانيا يعود إلى مصر لدفنها

أردوغان: سنبقى في عفرين حتى تحقيق الأمن كاملا

أردوغان: سنبقى في عفرين حتى تحقيق الأمن كاملا

"الدستورية" تنظر طعن بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين

"الدستورية" تنظر طعن بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين

بدء جلسة محاكمة بديع وآخرين في قضية "اعتصام رابعة"

بدء جلسة محاكمة بديع وآخرين في قضية "اعتصام رابعة"

اختيارات الوطن

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

الأكثر قراءة

عاجل