ضبط 3 أشخاص بفرد خرطوش في كمين أمني بالبحيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، 3 أشخاص بحوزتهم فرد خرطوش بكمين أمني على الطريق الدولي "وادي النطرون - العلمين".

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة، بضبط رجال إدارة تأمين الطرق بالقطاع الأول بالطريق الدولي بمركز وادى النطرون، لسيارة ميكروباص صغير، قيادة "ع.ع" 46 عامًا، سائق ومقيم بمحافظة الفيوم، وبرفقته "ر.م" 28 عامًا عاطل، ومقيم بالعنوان ذاته، و"م.م" 26 عامًا، عاطل، ومقيم بالفيوم، المحكوم عليه في قضية جنح مستأنف مركز يوسف الصديق "سلاح أبيض " غيابيًا بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12 مللي محلي الصنع وطلقات من العيار ذاته، كما ضُبط بحوزة الأول سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاحين الأبيض والناري بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.