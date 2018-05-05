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الوطن

"الإفتاء" توضح لماذا نهى النبي عن النفخ في الطعام والشراب؟

منذ 37 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الإفتاء" توضح لماذا نهى النبي عن النفخ في الطعام والشراب؟

أرشيفية

أكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن النبي -صلى اله عليه وسلم- نهى عن النفخ في الطعام والشراب.

وأضافت في تدوينة لها، أن هذا للتأدب وإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النَّفَس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيُكسبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.

وأشارت إلى أن الحنفية ذهبوا إلى عدم كراهة النفخ في الطعام إلا إذا كان له صوت مثل "أف".

وذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالنفخ في الطعام إذا كان الآكل أو الشارب منفردًا، ورأى الحنابلة الذين ذهبوا إلى عدم كراهة النفخ في الطعام إذا كان حارًّا وكانت هناك حاجة إليه قبل أن يبرد.

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