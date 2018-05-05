البلتاجي يطلب من دفاعه عدم الترافع عنه في "فض رابعة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى دفاع المتهمين محمد البلتاجي، وعمرو زكي في قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية.

ودفع بعدم توافر أركان جريمتي تدبير التجمهر والمشاركة فيه، وعدم انطباق قانون التجمهر رقم 10 لسنة 2014.

وسمحت المحكمة للمتهم البلتاجي بالخروج من القفص الزجاجي، لسماع المرافعة، وطلب البلتاجي من الدفاع عدم الترافع عنه، لأن له طلبات ووجهت المحكمة للمتهم حديثها قائلة "لا تتكلم في أثناء المرافعة"، وأمرت المحكمة بإدخاله القفص مرة أخرى، وقال البلتاجي لدفاعه لا تترافع عني.

وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة، أنها طلبت من دفاع المتهم الاستمرار في المرافعة.