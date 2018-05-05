تسجيل الدخول

الوطن

البلتاجي يطلب من دفاعه عدم الترافع عنه في "فض رابعة"

منذ 22 دقيقة
كتب: علاء يوسف
البلتاجي يطلب من دفاعه عدم الترافع عنه في "فض رابعة"

البلتاجي أمام المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى دفاع المتهمين محمد البلتاجي، وعمرو زكي في قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية.

ودفع بعدم توافر أركان جريمتي تدبير التجمهر والمشاركة فيه، وعدم انطباق قانون التجمهر رقم 10 لسنة 2014.

وسمحت المحكمة للمتهم البلتاجي بالخروج من القفص الزجاجي، لسماع المرافعة، وطلب البلتاجي من الدفاع عدم الترافع عنه، لأن له طلبات ووجهت المحكمة للمتهم حديثها قائلة "لا تتكلم في أثناء المرافعة"، وأمرت المحكمة بإدخاله القفص مرة أخرى، وقال البلتاجي لدفاعه لا تترافع عني.

وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة، أنها طلبت من دفاع المتهم الاستمرار في المرافعة.

أخبار متعلقة

الحبس سنة لـ"عصام سلطان" بتهمة تعطيل سير الجلسة في "فض رابعة"

الحبس سنة لـ"عصام سلطان" بتهمة تعطيل سير الجلسة في "فض رابعة"
تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة " لجلسة 5 مايو

تأجيل محاكمة المتهمين في "فض رابعة " لجلسة 5 مايو
دفاع المتهمين في "فض رابعة" يدفع بالتناقض بين أقوال شهود الإثبات

دفاع المتهمين في "فض رابعة" يدفع بالتناقض بين أقوال شهود الإثبات
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة "لجلسة 28 أبريل

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة "لجلسة 28 أبريل

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

"الإدارية" تضبط مسؤولة المكتب الفني بوزارة الري متلبسة بتقاضي رشوة

"الإدارية" تضبط مسؤولة المكتب الفني بوزارة الري متلبسة بتقاضي رشوة

"الرقابة الإدارية" تضبط موظف شهر عقاري بتهمة التلاعب بشهادات بيع أراضي

"الرقابة الإدارية" تضبط موظف شهر عقاري بتهمة التلاعب بشهادات بيع أراضي

"التموين": سعر كيلو الأزر التمويني بـ6.5 جنيه.. والحر بـ7.5

"التموين": سعر كيلو الأزر التمويني بـ6.5 جنيه.. والحر بـ7.5

"الأزهر للفتوى": لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

"الأزهر للفتوى": لا زكاة على السيارة والشقة لغير غرض التجارة

قاضي "فض رابعة" يأمر بإخراج البلتاجي من قاعة المحكمة

قاضي "فض رابعة" يأمر بإخراج البلتاجي من قاعة المحكمة

اختيارات الوطن

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

«ميكروفون» يحارب سور الأزبكية بمعرض كتب قديمة فى الدقى

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

معاناة «ههيا»: الأراضى بارت والجنائز بدون مشيعين.. «عايزين مزلقان»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«آية» تهرب من البطالة بالعمل فى محطة بنزين: «فخورة بنفسى»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

«صابرين» شاعرة بفضل زوجها: «ضربه ليا خلانى أفضفض على الورق»

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

في بيته ومسقط رأسه وصفحة أنصاره.. 3 مظاهر تجسد الاحتفال بميلاد مبارك

الأكثر قراءة

عاجل