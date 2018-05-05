علي جمعة يضع حجر أساس مجمع مصانع "مصر الخير" للسجاد في الإسكندرية

شهد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، مراسم وضع حجر أساس مجمع مصانع للسجاد والكليم اليدوي بمنطقة أبيس شرق المدينة، وذلك في إطار برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" والاحتفال السنوي بعيد العمال.

وقال جمعة، إن المشروع يهدف إلى تشغيل 5 آلاف غارمة وفي منتصف العام سيتم ضم 1200 غارمة، ليصبح الإجمالي 6200 غارمة تعمل بالمشروع، مشيرا إلى أن منطقة "أبيس" من المناطق التي كانت مأوى للغارمات، والآن أصبحت شعاع نور يشع على الجمهورية بأكملها من أيدي منتجة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، في تصريحات صحفية، على هامش وضع حجر الأساس للمصنع، أن مجمع المصانع الجديد يعد أول تجربة عملية في تطوير منظومة المشروعات الصغيرة، التي كانت تقدمها المؤسسة للغارمين والغارمات لتوفير مصدر دخل مستمر.