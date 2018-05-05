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الوطن

"ترافيك تيك" تشارك في مؤتمر "مديري المرور" لتطوير المنظومة

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد بركات
"ترافيك تيك" تشارك في مؤتمر "مديري المرور" لتطوير المنظومة

إحدى سيارات المرور الحديثة

شاركت شركة "ترافيك تيك" إحدى شركات المنظومة الاستثمارية لوزارة الداخلية في مؤتمر مديري إدارات المرور الذي بدأت فعالياته اليوم بمقر دار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر، والذي ينعقد كل عام لمديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع المرورية ووضع حلول للمشكلات المرورية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر، الذي حمل شعار "التطور المروري وأثره على المواطن" بمشاركة مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة إضافة إلى مسؤولي شركة "ترافيك تيك" المتخصصة في تطوير قطاع المرور والحماية المدنية وعلى رأسهم اللواء صلاح فؤاد رئيس مجلس الإدارة واللواء أحمد العبد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد العبد، هامش المشاركة أن الشركة تعمل في هذا القطاع قرابة الأربعين عاما، ومتخصصة في تقديم كل وسائل التطوير والتحديث لمنظومة المرور والحماية المدنية.

وأضاف أن الشركة تشارك في عمليات تطوير المرور ما أحدث طفرة مذهلة في الخدمات المقدمة تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

 

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