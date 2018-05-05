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الوطن

هالة السعيد: نستهدف 4.5 مليار جنيه استثمارات حكومية بقطاع الصناعة

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
هالة السعيد: نستهدف 4.5 مليار جنيه استثمارات حكومية بقطاع الصناعة

السعيد والعربي خلال المؤتمر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تستهدف المزيد من النمو في قطاع الصناعة بواقع 4.5 مليار جنيه دفعة للاستثمارات الصناعية في صورة استثمارات حكومية.

وأضافت "السعيد"، أن الحكومة علمت على توفير المناخ الجيد لقطاع الصناعة، بما انعكس على النمو الصناعي ليسجل 5.6% خلال النصف الأول من 2017-2018، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 1.7% خلال ذات الفترة من عام 2012-2013، أي ما يعادل 15% من أجمالي النمو الكلي، وساهم في هذه النسبة صافي الصادرات بواقع 30%.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور وزير الإنتاج الحربي محمد العصار ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم السبت.

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