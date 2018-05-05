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الوطن

وكيل "تعليم مطروح" يحيل مدير مدرسة النصر و6 ملاحظين للتحقيق لإهمالهم

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد بخات
وكيل "تعليم مطروح" يحيل مدير مدرسة النصر و6 ملاحظين للتحقيق لإهمالهم

الدكتور سمير النيلى خلال تفقده مدرسة النصر الابتدائية وتوقيعه فى دفتر الحضور والانصراف

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي بالشولحي بإدارة مطروح التعليمية، وثلاثة ملاحظين للتحقيق، للإهمال الشديد في القيام بواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم.

كما حول النيلي، ثلاثة ملاحظين بمدرسة زاوية الجرارة الابتدائية بإدارة النجيلة التعليمية، للتحقيق، لتغيبهم عن أعمال الامتحانات بدون عذر، ما أثر سلبا على انتظام العملية الإمتحانية بالمدرسة.

وقال النيلي، خلال تفقده عددا من لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي مع بداية امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، اليوم، إن أي تقصير أو إهمال سيواجه بعقوبات مشددة، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وسيتم مجازاة كل من يخالف القانون أو يقصر في عمله في الامتحانات.

واطمئن وكيل "تعليم مطروح" على سير الامتحانات بشكل جيد على مستوى جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وسط أجواء هادئة مناسبة توفر المناخ الجيد للطلاب في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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