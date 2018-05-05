بروتوكول تعاون بين "كهرباء الإسكندرية" وجامعة "فاروس"

وقعت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بروتوكول تعاون مع جامعة فاروس، داخل مقر الجامعة بالإسكندرية، لتدريب طلاب الجامعة نظريًا وعمليًا.

قال المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية للكهرباء، إن بروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة فاروس يأتي في إطار حرص الشركة على القيام بالعديد من أوجه التعاون مع الجامعات والكليات المختلفة، وكذلك الهيئات والمؤسسات الكبرى بالإسكندرية، للتدريب الميداني للطلاب داخل الشركة، لمواكبة التغيرات التي تحدث بسوق العمل، وإكسابهم الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح المهندس خالد أمين، رئيس قطاع التدريب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية، وإتاحة التدريب الصيفى للطلاب بكليات الجامعة خاصة كلية الهندسة بأقسام الكهرباء والميكانيكيا وكلية إدارة الأعمال والحاسبات، داخل ورش ومواقع شركة الكهرباء للاستفادة بالخبرة العملية للشركة، منوهًا إلى أن هذا البروتوكول هو بروتوكول سنوي يتم تجديده، مشيرًا إلى الاستفادة بالخبرات العلمية والأكاديمية فى عقد ورش العمل لتحقيق الربط بين الدراسة والعمل.

وقع البروتوكول، رئيس قطاع التدريب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أمين نائبا عن رئيس الشركة، والدكتور رمضان أبو العلا نائب رئيس جامعة فاروس.