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الوطن

منذر رياحنة عن "أبو عمر المصري": دوامة إرهاب

منذ 20 دقيقة
كتب: الهام زيدان
منذر رياحنة عن "أبو عمر المصري": دوامة إرهاب

منذر رياحنة

كشف الفنان منذر رياحنة عن دوره في مسلسل "أبوعمر المصرى" الذى يشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز، والذي يعرض في رمضان 2018.

ونشر "رياحنة"، صورة له من كواليس المسلسل، على حسابه الخاص على موقع "تويتر" وعلق عليها: "انعطافات نفسية وعملية استقطاب، تصَيٌد ثم غسل الدماغ، حالة من الانزلاق في دوامة الإرهاب و تحويل شخصية حسين إلى قنبلة موقوتة تعيشونها من خلال عمل درامي لتوعية المشاهد بمدى حجم وخطورة الإرهاب في  أبو عمر المصري منذر رياحنة، أحمد عز إخراج أحمد خالد موسى"

ويشارك أحمد عز في بطولة "أبوعمر المصري" أروى جودة، ونادية كوندا، وفتحي عبدالوهاب، ومنذر رياحنة، وصبري فواز، وعباس أبوالحسن، ومحمد سلام، وأحمد العوضي، وهو من سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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