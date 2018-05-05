شوقي يعتمد نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة بالسودان 53.2%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية العامة، لطلاب البعثة المصرية بالسودان والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على الامتحان أن نسبة النجاح بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الجاري 2018 بلغت "53,2%".

وأضاف حجازي، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الأول 208 طلاب، والذين تغيبوا عن أداء الامتحانات 3 طلاب، والذين أدوا الامتحانات 205 طلاب، ومن اجتازوا الامتحان بنجاح 108 طلاب.

وعن طلاب الدور الثاني بلغ عددهم 50 طالبًا، والراسبين 45 طالبًا.

وأكد حجازي، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الجاري تبدأ، يوم 7يوليو، وتستمر حتى 14 يوليو من الشهر نفسه.