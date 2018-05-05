للمرة الأولى.. "سينابون" تطرح حلوى "سمورز" في مصر

تقدم "سينابون مصر" لأول مرة، ولفترة محدودة، النكهة الجديدة "سمورز"، المخبوزة في "رول مينيبون" ومشروب "التشيلاتاس" المنعش.

و"سمورز" هي حلوى أمريكية كلاسيكية اكتسبت شهرتها من محبي المتنزهات والتخييم، وهي عبارة عن قطعتي بسكويت وما بينهما حلوى المارشيملو المشوية وقطعة شيكولاته سائحة على هيئة "ساندويتش".

وحلوى "سمورز" يعشقها الكبار والصغار إلا أنها غير معروفة في مصر.

وعن الـ"سمورز" يقول السيد محمد ناجي المدير العام لـ"سينابون مصر": "نحرض دائما في سينابون مصر على تقديم كل ما هو جديد وممتع لعملائنا، فلم نجد ما هو ألذ وأغنى من سمورز لندمجه مع مخبوزاتنا التي يحبها الجميع".

و"مينيبون سمورز" عبارة عن "رول سينابون" الشهير محشو بالبسكويت وفي منتصفه قطعة "مارشيميلو كلاملة" ويعلوه "فروستينج كريم شيز" وصوص الشيكولاته اللذيذ.

أما "سمورز سيلاتاس" فهو مشروب مثلج منعش مكون من اللبن، والبسكويت، وقطع "المارشملو" مع الكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاته.

مجموعة "سمورز" متوفرة الآن في كل فروع "سينابون مصر" حتى نهاية شهر يونيو 2018.

وتقدم "سينابون" النكهة الجديدة "مينيبون سمورز" بـ30 جنيها و"شيلاتاس" بـ35 جنيها.

لمزيد من التفاصيل عن "سمورز" وللتواصل مع صفحات "سينابون مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي تابعوا "تويتر" و"انستجرام" على cinnabonegypt@أو "الفيس بوك" على https://www.facebook.com/Cinnabon.egypt.officialوالموقع الرسمي http://www.cinnabon-egypt.com/

"سينابون مصر"

تأسست مؤسسة "سينابون" في سياتل عام 1985 وانتقل مقر الشركة الأم حالياً إلى مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

و"سينابون" هي الرائدة في سوق مخبوزات القرفة في العالم حيث تقوم الشركة بتشغيل ما يزيد عن 1200 مخبز "سينابون" بنظام الفرنشايز حول العالم.

يكذلك تقدم الشركة إلى جانب مخبوزات القرفة الشهيرة منتجات منوعة من المشروبات الساخنة والمثلجة.

وفي مصر، تُعد الشركة المتحدة للمشروبات والأغذية UBF، هى الوكيل الحصري والوحيد لعلامة "سينابون" التجارية.

وجرى افتتاح أول فرع "سينابون مصر" في 8 أغسطس 2008 في مول "المعادي سيتى سنتر" ونجحت شركة UBF في مدة زمنية محدودة في التعريف باسم سينابون مصر في السوق المصري، وجمع الكثير من محبي مخبوزاتها الشهيرة.

كما حصدت شركة UBF العديد من الجوائز من الشركة الأم لتميزها في نظام التشغيل وتحقيقها أعلى مبيعات في منطقة الشرق الأوسط.

وتدير الشركة حالياً نحو 30 فرع في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، بورسعيد.