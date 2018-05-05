رامز أمير ينتهي من تصوير "رسايل" الخميس المقبل

عاد الفنان رامز أمير مساء أمس من الساحل الشمالي بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد استمرت ليوم كامل جمعته بالنجمة مي عز الدين، بطلة مسلسل رسايل.

ومن المقرر أن ينتهي رامز من تصوير مشاهده في رسايل يوم الخميس المقبل، وهو نفس يوم انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

وكشف رامز أمير، في بيان صادر منه، عن تحمسه الشديد لمعرفة رد فعل الجمهور بعد عرض المسلسل في رمضان، خاصة وأنه يقدم خلال العمل عدد كبير من مشاهد الأكشن الصعبة التي تقدم لأول مرة في الدراما المصرية والعربية، وقدمها كلها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير في اي من المشاهد الصعبة، حتى أنه كان قد تعرض للإصابة في أول أيام تصوير المسلسل في شهر ديسمبر الماضي.