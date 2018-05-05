"سعيد" أمام النيابة: ارتديت النقاب لمراقبة السيدات في حمام "المول"

اعترف المتهم بارتداء النقاب داخل دورات المياه في مول شهير بمدينة نصر بتحقيقات النيابة، أنه لم ينتوي من وراء ارتداءه أي جرائم سرقة، وهدفه الوحيد كان مراقبة النساء، وأنه ارتدى تلك الملابس قبل الذهاب مباشرة إلى المول، لكن النساء اشتبهن فيه واستعانوا بالأمن الإداري لضبطي.

وقررت نيابة مدينة نصر، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التخفي في النقاب للتلصص على النساء في دورات المياه بمول "سيتي ستارز" في مدينة نصر.

وتبين من التحقيقات، أن حيلة المتهم (سعيد. ع 22 عاما) انكشفت في اليوم الأول له، عندما رصدته إحدى السيدات واشتبهت في تصرفاته بعد أن حاول النظر إليها من أعلى باب الحمام.

ولفتت حركات الشاب بملابس النقاب انتباه عدد من السيدات الموجودات داخل دورات المياه في المول اللاتي طلبن الشاب المتخفي في النقاب بالكشف عن وجهه للتأكد من جنسه، الأمر الذي دفع الشاب إلى الارتباك الشديد وحاول الهرب من دورات المياه، لكن السيدات استغثن بأفراد الأمن الإداري، وتم إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى قسم أول مدينة نصر.