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الوطن

الإثنين.."المحافظين" يناقش أزمة سد النهضة

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد حامد
الإثنين.."المحافظين" يناقش أزمة سد النهضة

أكمل قرطام

يعقد حزب المحافظين، الإثنين المقبل ندوة بعنوان "بدائل عملية لمعالجة أزمة سد النهضة.. أطروحات مصرية"، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق.

ويشارك بالندوة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، واللواء هاني غنيم رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وقال الدكتور علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، إن الندوة ستناقش أخر التطورات في ملف سد النهضة، والأسباب التي أدت لتعثر المفاوضات، وهل هناك دول تعبث بأيدي خفية في تقوية الجانب الأثيوبي بتوفير المال والغطاء السياسي دوليًا ومتى بدأت ولماذا لم نستشعر خطرها من قبل.

وأضاف "قرطام"، أن الندوة تبحث أيضا البدائل العملية لمعالجة الأزمة وإمكانية التعاون مع دول حوض النيل كلها لإدارة موارد المياه هندسيًا بحيث نقلل الفاقد، ولماذا ﻻ نعمل على إعادة هندسة منظومة الرى بالدولة ومعالجة الفاقد.

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