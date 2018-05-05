تسجيل الدخول

الوطن

"الدستورية" تؤجل طعن بطلان المادة 33 الخاصة بقيد المحامين لـ2 يونيو

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"الدستورية" تؤجل طعن بطلان المادة 33 الخاصة بقيد المحامين لـ2 يونيو

سامح عاشور نقيب المحامين

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر أولى جلسات الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، لـ2 يونيو المقبل للمرافعة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة، خلال 15 يومًا، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن المستقر عليه في قضائها أنما يصدر عن النقابات المهنية من قرارات وأعمال، إنما هي قرارات تصدر عن أشخاص تطير مرفقًا عامًا، ومن ثم فإنها تعد قرارات إدارية مما تختص بنظر منازعاته محاكم مجلس الدولة.

أخبار متعلقة

"عاشور": سنذهب لدائرة "توحيد المبادئ" للفصل في شروط قيد المحامين

"عاشور": سنذهب لدائرة "توحيد المبادئ" للفصل في شروط قيد المحامين
مشادات بين الطاعنين على قيد المحامين وهيئة الدفاع بسبب شروط "عاشور"

مشادات بين الطاعنين على قيد المحامين وهيئة الدفاع بسبب شروط "عاشور"
الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور

الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور
"المحامين": قيد 1262 محاميا بالجدول العام خلال فبراير

"المحامين": قيد 1262 محاميا بالجدول العام خلال فبراير
الدستورية تنظر أولى جلسات بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين.. غدا

الدستورية تنظر أولى جلسات بطلان المادة 33 المتعلقة بقيد المحامين.. غدا

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

رامز أمير يستعد لتصوير بوستر "مليكة"

رامز أمير يستعد لتصوير بوستر "مليكة"

وزير الإسكان: نعمل على تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة في مدينة بدر

وزير الإسكان: نعمل على تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة في مدينة بدر

وفد من "الصحة" يرافق محافظ جنوب سيناء أثناء استقباله وفدا مجريا

وفد من "الصحة" يرافق محافظ جنوب سيناء أثناء استقباله وفدا مجريا

محافظ البحر الأحمر يتفقد تجهيزات منفذ بيع السلع الغذائية في الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد تجهيزات منفذ بيع السلع الغذائية في الغردقة

"تموين الغربية": طرح حصص دقيق فاخر.. وإقامة 256 منفذا للسلع خلال رمضان

"تموين الغربية": طرح حصص دقيق فاخر.. وإقامة 256 منفذا للسلع خلال رمضان

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

أحمد خضر يكتب: «بيت» يحترم المهنة

أحمد خضر يكتب: «بيت» يحترم المهنة

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

ربيع ممدوح يكتب: «الوطن».. وحلم رجل سبعينى

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الأكثر قراءة

عاجل