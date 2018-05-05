"طب بيطري الغربية" توجه بإعدام ذبائح بلدية لإصابتها بـ"الصفراء"

أعطى الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية اليوم، توجيهاته إلى الدكتور مجدي عبدالحليم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالضرورة تدشين سلسلة من الحملات المكبرة على بائع لحوم المواشي على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات.

وأشار أنور أن أطباء مجزر سمنود نجح في توقيع الكشف الظاهري على ذبيحة لعجل بقري، حيث تبين إصابته بمرض الصفراء (اليرقان)، وبعد الكشف على الذبيحة وأجراء الاختبارات المعملية لها، تأكد إصابتها بمرض الصفراء، فجرى إعدام الذبيحة إعدامًا كليًا بطريقة صحيحة وآمنة بما لا يؤثر على صحة البيئة داخل غرفة الإعدام بالمجزر.