استجابة لـ"الوطن" وزير الصحة يحول مستشفى "ناصر" إلى "عام" ببني سويف

قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة اليوم، تحويل مستشفى "ناصر" المركزي ببني سويف، إلى مستشفى عام، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفى إلى 200 سرير.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن وزير الصحة قرر تحويل مستشفى "ناصر" المركزي إلى مستشفى عام، بالإضافة إلى توفير إعتماد مالي وقدره مليون جنيها، لإجراء تعاقدات في تخصصات الأطباء والاستشاريين في التخصصات المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدء إجراءات إحالة المستشفى إلى مستشفى عام فورا مع البدء في زيادة عدد الأسرة، وتحديد الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفى.

ونشرت "الوطن" في عددها رقم 2195، الصادر بتاريخ الخميس 3 مايو الجاري، تقرير يرصد حالة المستشفى تحت عنوان "مستشفى «ناصر» ببني سويف.. سرير لكل مريضين وعناية مركزة مهددة بالغلق".

ورصد التقرير نقص عدد الأسر بالمستشفى، فضلا عن أن العناية المركزة بالمستشفى مهددة بالإغلاق بين الحين والأخر لنقص الأطباء، ونقص الأجهزة الطبية.

وطالب أهالي مركز ناصر، خلال التقرير بتحويل المستشفى من مركزي إلى مستشفى عام خاصة بعد نقل تبعية مستشفى بني سويف العام إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.