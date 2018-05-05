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الوطن

إحالة 24 طبيبا وصيدليا وممرضا للتحقيق بشبين القناطر

منذ 27 دقيقة
كتب: حسن صالح
إحالة 24 طبيبا وصيدليا وممرضا للتحقيق بشبين القناطر

جانب من الحملة

قرر محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إحالة 24 طبيبا بشريا، وصيدلي، ومراقب صحي، وكاتب وممرض للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق.

كانت أجهزة المتابعة وإدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة شبين القناطر، برئاسة أحمد أمام، قد تفقدت اليوم، في جولة مفاجئة عدد من الوحدات الصحية بقرى المريج وكفر الشوبك، وكفر سندوه، وقرية الشوبك.

وذلك للتأكد من أنتظام سير العمل بتلك الوحدات، وتوافر الأدوية والأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والممرضين، حيث تبين غياب 24 موظفًا ما بين طبيب بشري، وأسنان، وصيدلي، ومراقب صحي، وكاتب، وممرض عن العمل بدون إذن مسبق، وجرى الشطب عليهم بدفاتر الحضور والإنصراف، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.

ومن جانبه أكد خليل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، على أنه سيتم عمل مذكرة بالواقعة، ورفعها لرئيس المدينة، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين.

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