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الوطن

غدا.. نظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء

نقابة الاطباء

تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء.

كانت الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعي في جلسة 8 يونيو الماضي التنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج.

وأوصت هيئة المفوضين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

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