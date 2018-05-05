"مصر السلام" تطالب بالتحقيق في واقعة كلبشة سيارة إسعاف بالمنيا

طالبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، المشهرة برقم 2410، لسنة 2017، والمعنية بالشأن المحلي، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالتحقيق في واقعة كلبشة سيارة إسعاف بمحافظة المنيا.

وقالت المؤسسة في بيان، قبل قليل، إنها تابعت واقعة قيام حملة من مرور محافظة المنيا بكلبشة سيارة إسعاف تحمل رقم "ل ن د 931"، كانت تقف بشارع سعد زغلول بجوار محطة الأتوبيس فى الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، لنقل حالة مرضية وفور خروج المسعفين بالحالة تفاجأ الجميع بكلبشة سيارة الإسعاف، ما اضطرهم لطلب سيارة أخرى لنقل الحالة.

من جانبه، طالب أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بسرعة إجراء تحقيق عاجل وفورى فى الواقعة، ومعاقبة المتسببين فيها، كما طالب هيئة الإسعاف المصرية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل المهمة الإنسانية.

وأشار فوقى، إلى أن الخدمات الإسعافية من خدمات الطوارئ التى يجب أن يُسمح لها فى حالة الضرورة تجاوز القواعد المرورية.