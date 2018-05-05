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الوطن

زرع 125 عمود إنارة بتكلفة 800 ألف جنيه بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"

منذ 45 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
زرع 125 عمود إنارة بتكلفة 800 ألف جنيه بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"

زرع 125 عمود إنارة بتكلفة 800 ألف جنيها بطريق المعاهدة بالإسماعيلية.

تفقد اللواء يس، طاهر محافظ الإسماعيلية، تنفيذ أعمال تركيب وزرع 125 عمود إنارة بطريق المعاهدة الزراعي "الإسماعيلية – الزقازيق"، بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، بتكلفة تزيد عن 800 ألف جنيها.

رافق المحافظ، اليوم، المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والعقيد هشام محمد علي، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمود الصوري، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق، يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لأنه لا شك أن النهوض بمستوى الطرق يعد أحد وأهم ركائز التنمية الحقيقية والمنشودة لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية التي تشهدها المحافظة في الوقت الراهن، لتحقيق القدر الأكبر من السيولة المرورية، والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات وحوادث الطرق، وتيسير حركة المركبات وانتظام حركة المرور.

 

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